هادي العنزي



ينطلق في 5.30 مساء اليوم دوري الدرجة الأولى لكرة السلة للموسم 2021-2022 بمباراة تجمع بين فريقي العربي والصليبخات، على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات، يتبعها في 7.30 مساء لقاء ثان يجمع النصر والتضامن، على ذات الصالة.

وقد أجلت لجنة المسابقات في الاتحاد انطلاق دوري الدرجة الممتازة، لينطلق بعد غد الأربعاء بعدما كان مقررا له أمس الأحد.



ويشهد الموسم الحالي عودة المحترف الأجنبي بعد طول غياب، وقد تعاقدت جميع الأندية المشاركة في الدوري بدرجتيه مع محترفين من مختلف الدول، مما يعد بمنافسات قوية ومستويات متميزة، وقد قام الجهاز الإداري لكرة السلة بالنادي العربي بالتعاقد مع محترفين أميركيين، بالإضافة إلى إتمام عدد كبير من الصفقات المحلية تجاوز 8 لاعبين، فيما تعاقد الصليبخات مع الأميركيين تري والتون، وستافون بلير، ليكونا آخر تعاقدات الفريق بعد انضمام عدد من اللاعبين المحليين من بينهم سلمان السهو، وفيصل ضاري، ويوسف عقاب، وحمد العلي، وستكون أولى مواجهات دوري الدرجة الأولى محلية الطابع «فنيا» بين مدرب الأخضر طلال بلال، وزميله مدرب الصليبخات خالد المسافر.

ويتأهل بطل دوري الدرجة الأولى إلى الدوري الممتاز مباشرة الموسم المقبل، فيما يلعب ثاني ترتيب «الأولى» مع خامس «الممتاز» 5 مباريات، على أن يتأهل الفائز في 3 مباريات إلى الدوري الممتاز، وتشارك 7 أندية في دوري الدرجة الأولى، هي الشباب، واليرموك، والعربي والتضامن والصليبخات، والساحل، والنصر.