أعلن رئيس النادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات الآلية رئيس اللجنة المنظمة لرالي الكويت الدولي 2021 عماد بوخمسين أن الرالي سيقام تحت رعاية وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري.



وتوجه بوخمسين بالشكر إلى الوزير المطيري على رعايته الرالي، مؤكدا أن ذلك يأتي من منطلق حرصه على دعم هذه البطولات والاهتمام بالشباب الكويتي الطموح.



وقال بوخمسين في بيان صحافي إن النادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات الآلية يواصل تجهيزاته لاستضافة هذا الحدث الرياضي العالمي، بينما يضع المنظمون اللمسات الأخيرة ليكون الإعداد مواكبا لأهمية الحدث.



وذكر أن الرالي الذي يقام في نوفمبر المقبل، يمثل خامس جولات بطولة الشرق الأوسط للراليات 2021، معربا عن ثقته بقدرات الشباب الكويتي على تنظيمه بالصورة المثلى مثلما عودونا على النجاح في تنظيم واستضافة مثل هذه البطولات الدولية الكبيرة.