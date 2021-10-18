عبدالعزيز جاسم



يخوض منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم مباراته الودية الثانية مع نظيره القطري في الساعة 6 من مساء اليوم على ملعب سحيم بن حمد بنادي قطر، حيث سبق أن تغلب الأزرق الأولمبي الجمعة الماضي على العنابي بهدف دون رد سجله يوسف الرشيدي.



ويقيم الأولمبي معسكره الخارجي في الدوحة استعدادا للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما، والتي لم يقرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعد موعدها النهائي أو حتى مكان إقامتها بعد اعتذار الكويت عن الاستضافة لعدم تطعيم لاعبي منتخب بنغلاديش الأولمبي الأمر الذي يصعب من مهمة «الآسيوي» حتى الآن في إيجاد البلد البديل ، والتي تشترط التطعيم كحل أول لاستضافة البطولات أو التصفيات.



ويعاني منتخبنا العديد من الغيابات والإصابات بين صفوفه، ويأتي في مقدمتهم بندر السلامة الذي يعالج الآن في مستشفى سبيتار في قطر وسيستكمل علاجه في عيادة اتحاد الكرة ليتم تجهيزه للتصفيات، ولمباراتي التشيك وليتوانيا الوديتين مع المنتخب الأول يومي 11 و15 نوفمبر المقبل.