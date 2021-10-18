هادي العنزي



تقدم اللاعب حسن قاسم صدارة ترتيب فئة الرجال (كلاس إيه) في بطولة الكويت المفتوحة للبولينغ التي ينظمها مركز نادي البولينغ الكويتي الرياضي، فيما جاء جاسم درويش ثانيا، وتشهد البطولة التي تختتم السبت المقبل، مشاركة خليجية واسعة، استعدادا لخوض منافسات بطولة العالم التي تقام في الإمارات نوفمبر المقبل.

واشتعلت المنافسة بين أبطال الخليج على المراكز الثلاثة الأولى مع بدء المراحل النهائية للبطولة، حيث يسعى مصطفى الموسوي، وإبراهيم الحداد، وخالد الديبان، ومحمد خالد، والسعودي الأمير محمد بن سلطان آل سعود، وسالم الهجرس إلى المنافسة على مركز متقدم.

من جانبه، أثنى لاعب منتخب الأمارات عادل الجلاف بحسن التنظيم، وموعد البطولة الذي يأتي قبل شهر من بطولة العالم.