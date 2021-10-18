قرر نادي النصر العودة للمشاركة في منافسات كرة الصالات بداية من الموسم الجديد 2021-2022، على أن تقوم شركة «فل ماتش» للخدمات الرياضية بدعم الفريق بالمدرب الاسباني فيلكيس، إلى جانب الثنائي البرازيلي المحترف لوكاس ورينان.

وبهذه المناسبة قال رئيس «العنابي» خالد الشريدة، إن الشراكة مع «فل ماتش» ساهمت في عودة كرة الصالات، معربا عن أمله في أن يواصل القطاع الخاص دعمه للرياضة الكويتية في كل الألعاب، ومضيفا ان الفريق يتطلع إلى المنافسة في دوري الصالات بالموسم الحالي.



بدوره، شدد الرئيس التنفيذي لشركة فل ماتش عبدالله شيخان، على أن دعم الشركة مستمر لفريق النصر وسيتواصل مستقبلا لباقي الفرق الكويتية، مؤكدا أن الشركة وجدت تعاملا احترافيا وراقيا من إدارة النصر بقيادة الشريدة.



ولفت شيخان إلى أن «فل ماتش» تتطلع لأن يكون «العنابي» الرقم الصعب في منافسات دوري الصالات بالموسم الحالي، معربا عن ثقته في اللاعبين المحليين إلى جانب المحترفين والمدرب القدير فيلكيس.



وكشف عن نية الشركة طرح تطبيق «فل ماتش» الأول عالميا ومحليا من نوعه، والذي يستهدف المدرب واللاعب وكل أعضاء المنظومة الرياضية، على أن يتم توضيح كل الأمور التي تتعلق بالتطبيق خلال الفترة القريبة.