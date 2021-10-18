قال الأمين العام للنادي الكويتي للغوص والإنقاذ محمد الصرعاوي، إن النادي شارك في 3 بطولات عالمية خلال أكتوبر حقق خلالها نتائج متميزة، مضيفا أن الوفود الثلاثة عادت إلى البلاد بعد أن حققت الأهداف المرجوة من المشاركة، حيث تمكن منتخب التصوير تحت الماء الذي شارك في بطولة العالم بالبرتغال برئاسة رئيس مجلس إدارة النادي م.طلال السرحان من تحقيق المركز الرابع في فئة الفيلم الطويل عن طريق اللاعب عبدالله المشوح ومساعده زيد الناصر، كما حقق اللاعب راشد المرشود ومساعدته فاطمة المفرح المركز الرابع عالميا بفئة التصوير الفوتوغرافي للزاوية الواسعة.



وبين الصرعاوي أن منتخب الغوص الحر برئاسة أمين الصندوق المساعد جاسم الباطني تمكن من تحقيق نتائج مميزة في بطولة العالم بمدينة كاش التركية بعدما حقق اللاعب حسن الشراح المركز الثامن عالميا في فئة (سحب الحبل) بعمق 76 مترا، مضيفا أن اللاعب عبدالله العمران حقق رقما وطنيا جديدا بعمق 60 مترا في فئة الزعانف المزدوجة، وكذلك رقما وطنيا جديدا بعمق 64 مترا في فئة الزعانف الأحادية، كما تمكن اللاعب عبدالله الصابري من تحقيق رقم وطني جديد بمسابقة 40 مترا في فئة بدون زعانف.



وعن المشاركة الثالثة لمنتخب سباحة الزعانف ببطولة العالم في المجر برئاسة أمين الصندوق محمد الدخيل، قال الصرعاوي إن اللاعب منصور المنصور حقق المركز الثامن على العالم بمسابقة 50 متر سباحة الزعانف الأحادية بوقت زمني 16:57 ثانية، وكان قريبا من كسر الرقم العربي بفارق 40 جزءا من الثانية، كما حقق اللاعب سلمان قلي المركز السابع على العالم في مسابقة 50 متر سباحة (زعانف مزدوجة) بوقت زمني 21:05 ثانية.



واختتم الصرعاوي بالقول ان هذه النتائج المميزة التي اقتربت أبطال الكويت من خلالها على تحطيم الأرقام العربية والآسيوية دليل على تطور النادي الكويتي للغوص والإنقاذ وتقدمه نحو منصات التتويج مستقبلا في جميع المحافل.