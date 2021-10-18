ناصر العنزي



تبدأ مساء اليوم منافسات الجولة الثالثة لبطولة كأس الاتحاد التنشيطية لكرة القدم بإقامة 3 مباريات، حيث يلتقي العربي بنقطة واحدة مع الساحل الخالي رصيده من النقاط على ملعب نادي الشباب، كما يلتقي كاظمة بـ 4 نقاط مع الشباب بـ 3 نقاط على ملعب نادي الساحل، فيما يتواجه القادسية 3 نقاط مع التضامن 4 نقاط على ملعب عبدالله الخليفة.

ويخوض العربي مباراته الثانية في البطولة بعد تعادله مع برقان بهدف لكل منهما، ويسعى في ثاني مباراة له إلى تحقيق الفوز للمنافسة على صدارة المجموعة الأولى، وقد اكتملت صفوف الأخضر بعودة الثنائي السنوسي الهادي، كما تم قيد سيف الحشان في صفقة ناجحة للأخضر.

ومن المتوقع أن يلعب المدرب انتي ميشا بتشكيلة من الخبرة والشباب، أما الساحل فقد خسر آخر مباراة له أمام جاره الشباب وبقي خاليا من النقاط.



وفي المباراة الثانية يبحث كاظمة عن الفوز أمام الشباب للمحافظة على صدارة المجموعة الأولى، حيث تعادل في آخر مباراة له مع برقان بدون أهداف، ويغيب عن البرتقالي مهاجمه شبيب الخالدي للإصابة، فيما يلعب الشباب مباراته الثانية بعدما حقق فوزه الأول على الساحل بهدف.



وفي مباراة القادسية والتضامن، ستكون المنافسة شديدة بينهما على صدارة المجموعة الثانية، حيث لعب القادسية مباراة واحدة فاز بها على الصليبخات 4-2 ويسعى للفوز الثاني بوجود عناصره الخبرة والشباب، فيما يلعب التضامن مباراته الثالثة بعد فوزه على النصر برباعية وتعادله مع الفحيحيل بدون أهداف.