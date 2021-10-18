أكد رئيس الاتحادين الكويتي والآسيوي لكرة السرعة يعقوب دشتي، أن الموسم الجديد للعبة سينطلق 7 نوفمبر المقبل عبر مباراتي كأس «السوبر» للرجال، واللتان تجمعان بين الحرس الوطني وشركة نفط الكويت، والسيدات بين وزارة الكهرباء والماء والهيئة العامة للرياضة، على أن تعقب ذلك بداية الدوري مباشرة.



وذكر دشتي خلال سحب قرعة دوري الوزارات في مقر الهيئة العامة للرياضة، والتي جرت بحضور مدير إدارة الفعاليات الرياضية والشراكات حامد الهزيم ومراقبة الإدارة د.هند الهزاع، أن مباريات الموسم الجديد ستقام يومي الأحد والثلاثاء من كل أسبوع بمقر الاتحاد الكويتي في ثانوية أحمد البشر الرومي بمنطقة الدعية، وذلك وفق الاشتراطات الصحية المعلنة من قبل لجنة طوارئ كورونا والهيئة العامة للرياضة، مرحبا بانضمام فريقين جديدين خلال الموسم الجديد، وهما «وزارة المالية» و«جامعة الكويت»، ولافتا إلى أن منافسات الرجال ستشهد مشاركة 8 فرق لوزارات وجهات حكومية.

وقال دشتي انه عقب ختام الدوري الذي يقام من 3 جولات (ذهابا وإيابا وفاصلة)، ستنطلق منافسات الكأس وتحديدا في 18 يناير المقبل، كاشفا عن أن المسابقتين ستقامان لفئة الفردي فقط.