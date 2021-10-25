الدوحة- فريد عبدالباقي



استهـــل منتخــب الكريكيت مشواره بنجاح في التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى بطولة العالم المقررة في أستراليا 2022، حيث تمكن من تحقيق الفوز على البحرين بنتيجة (129-124) خلال اللقاء الذي جمع المنتخبين أمس على ملاعب المدينة الآسيوية بالعاصمة القطرية (الدوحة)، وذلك بحضور رئيس لجنة قطر لرياضات الرجبي والهوكي والكريكيت يوسف جهام الكواري، ورئيس اللجنة المنظمة عبدالله أمان الخاطر، إلى جانب المسؤولين في الاتحادين الدولي والآسيوي.



هذا، وأسفرت مباراتا الافتتاح، عن فوز البحرين على قطر (المستضيف) بنتيجة (134-133)، وفوز السعودية على المالديف بنتيجة (101-99)، ومن المقرر أن يخوض «الأزرق» مباراته الثانية بمواجهة السعودية في الـ 9:00 صباح اليوم، وهو لقاء يمثل مفتاح التأهل إلى نهائيات كأس العالم.