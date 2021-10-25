يحيى حميدان



مازالت توابع خسارة نادي الكويت من المحرق البحريني 0-2 في نهائي منطقة الغرب بكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مستمرة داخل اروقة «البيت الأبيض»، حيث قررت الادارة الكويتاوية خصم 20% من رواتب شهر أكتوبر لجميع المحترفين الاجانب واللاعبين المحليين أصحاب العقود.



يأتي هذا القرار في ظل رغبة ادارة النادي في تعزيز مبدأ الثواب والعقاب لدى اللاعبين، خاصة في ظل حالة عدم الرضا الواضحة على المستوى الفني الذي ظهر به الفريق امام المحرق يوم الثلاثاء الماضي.



هذا، ويبدو أن مسألة اقالة الجهاز الفني بقيادة المدرب التونسي فتحي الجبال مؤجلة في الوقت الحالي، على الرغم مما يتردد عن وجود مفاوضات مع المدربين التونسي نبيل معلول والكرواتي داليبور ستاركيفيتش. الى ذلك، يلعب الابيض عند الساعة 5:45 مساء اليوم مباراته المؤجلة امام اليرموك على ستاد نادي الجهراء ضمن المجموعة الثالثة من كأس الاتحاد «التنشيطية».