يعقوب العوضي



تنطلق في الـ 5:30 مساء اليوم منافسات بطولة كأس اتحاد الكرة الطائرة، حيث تقام 5 مباريات ضمن الدور التمهيدي للبطولة، حيث يلتقي القادسية مع التضامن على صالة الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم بمقر الاتحاد، ويلعب العربي مع اليرموك في الـ 7:00 على صالة الأخير، فيما يتقابل الكويت مع برقان في الـ 6:00 على صالة برقان، وفي نفس التوقيت يتواجه الساحل مع الصليبخات على صالة الساحل، والجهراء مع الشباب على صالة سعد العبدالله في الـ 7:30.



إلى ذلك، تعاقد كاظمة مع لاعب الكويت السابق عبدالعزيز دشتي في صفقة انتقال حر رسميا مساء أول من امس، وجرى توقيع العقد في مقر النادي بحضور أمين السر يوسف بوسكندر.