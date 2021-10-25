يعقوب العوضي



استعاد القادسية توازنه بعد فوزه على كاظمة بصعوبة بنتيجة 28-27 في المباراة التي جمعتهما مساء أول من امس على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز لكرة اليد، ورفع الملكي رصيده إلى 4 نقاط فيما توقف رصيد السفير عند 5 نقاط.



وفي لقاء آخر، حقق الفحيحيل أول فوز له في البطولة وبنتيجة 31- 21 على القرين ورفع رصيده إلى 3 نقاط، فيما بقي القرين دون رصيد. كما واصل الصليبخات نتائجه الإيجابية وفاز على الجهراء 29-19 ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري الدرجة الأولى، ورفع رصيده إلى 10 نقاط بينما تجمد رصيد الجهراء عند 4 نقاط. وفاز النصر على الساحل 31-18 ورفع العنابي رصيده الى 6 نقاط بينما بقي الساحل دون رصيد.



من جهة أخرى، كشفت الفحوصات الطبية لحارس مرمى منتخبنا الوطني والمحترف في صفوف فاردار المقدوني علي صفر عن غيابه عن المشاركة مع المنتخب الوطني في بطولة قطر الودية المقررة 7 نوفمبر المقبل.