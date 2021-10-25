عبدالعزيز جاسم



قررت اللجنة المنظمة للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما تعديل توقيت مباريات المجموعة الرابعة التي تضم منتخبنا الأولمبي مع منتخبات بنغلاديش والسعودية وأوزبكستان مستضيف المجموعة والنهائيات، حيث قررت اللجنة تخصيص ملعبين للتصفيات وعلى إثر ذلك تم تغيير التوقيت في جميع المباريات لتصبح بتوقيت واحد في الثالثة عصرا بتوقيت طشقند والواحدة ظهرا بتوقيت الكويت.



وخاض منتخبنا تدريباته مساء أمس على ملعب بونيودكور وهو ذات الملعب الذي سيتدرب عليه اليوم وسيكون بواقع حصة واحدة مسائية.



وكان الأزرق الأولمبي قد أجرى مسحات PCR أمس وفقا لنظام التصفيات، وسيفتتح منتخبنا مواجهاته أمام بنغلاديش 27 الجاري، ثم أمام السعودية 30 منه، وأخيرا مع أوزبكستان في 2 نوفمبر المقبل.