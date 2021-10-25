أكد رئيس نادي الرماية دعيج العتيبي استعدادات النادي وجاهزيته لتنظيم بطولة سمو ولي العهد السنوية الكبرى للرماية المقرر انطلاقها خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر المقبل والتي ستكون تدشينا لموسمه الرياضي المحلي 2021-2022.



وقال العتيبي في المؤتمر الصحافي الذي أقيم بمقر النادي بمجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي إن البطولة تشمل إقامة مسابقات في رمايات (المسدس) و(البندقية) و(تراب) و(سكيت) و(القوس والسهم) لفئات الرجال والسيدات والناشئين.



وأوضح أن النادي أضاف للمسابقة هذا العام منافسات خاصة لذوي الإعاقة بهدف دعم رياضة المعاقين، لافتا كذلك إلى أن نسخة هذا العام تشهد مشاركة كبيرة من رماة النادي والحرس الوطني والاتحاد الرياضي العسكري واتحاد الشرطة الرياضي.



وأضاف أنه سيتم فتح المجال لمشاركة رماة من الدول الخليجية، مبينا أن النادي أرجأ افتتاحية الموسم هذا العام لشهر نوفمبر لإعطاء المجال للرماة للتدريب والاستعداد الجيد بعد فترة انقطاع كبير عن التدريبات بسبب تداعيات جائحة كورونا.



وذكر أن البطولة تعد فرصة لاكتشاف المواهب لاسيما في الفئات السنية الصغرى، مثمنا في الوقت ذاته الرعاية الكريمة لسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد للبطولة.



وأفاد بأن رعاية سموه للبطولة تجسد اهتمام سموه ودعمه للرماية التي تعودت على تحقيق الإنجازات الكبرى، وكان آخرها فوز منتخب الرماية بالميدالية الفضية في بطولة كأس رئيس الاتحاد الدولي للعبة لرماية الأطباق الطائرة المتواصلة في مدينة لارنكا القبرصية، وذلك من خلال الرامي الأولمبي عبدالله الطرقي الذي حصل على المركز الثاني في مسابقة رماية (السكيت).



من جانبه، قال رئيس اللجنة المنظمة للبطولة أمين سر النادي عبيد العصيمي إن البطولة ستقام في المقر الرئيسي للنادي الذي يستضيف منافسات الرجال والسيدات وذوي الإعاقة فيما يستضيف فرع النادي بالجهراء منافسات فئة الناشئين.



وأشار العصيمي إلى أن البطولة ستبدأ للمرة الأولى بإقامة منافسات الناشئين بالجهراء قبل أن تتوالى باقي المسابقات تباعا، متوقعا أن تتسم البطولة بالقوة والندية بسبب مشاركة أميز رماة الكويت والخليج، إذ ستعد أفضل افتتاحية للموسم الرياضي المحلي.



وذكر أن النادي رصد جوائز قيمة للفائزين بالمراكز الأولى في كل مسابقات البطولة نظرا لأهميتها، منوها في الوقت ذاته بدعم الهيئة العامة للرياضة لكل أنشطة النادي.