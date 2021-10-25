هادي العنزي



تبدأ مساء اليوم 4 فرق مشوارها في دوري الدرجة الأولى لكرة السلة للموسم الجديد، حيث يلعب اليرموك مع الساحل في 5:30 مساء على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات في منطقة صباح السالم، يتبعها في 7:30 مساء مواجهة تجمع بين النصر والتضامن على ذات الصالة.



وقد انطلق دوري الدرجة الأولى الخميس الماضي بلقاءين، حيث تغلب في الأول العربي على الصليبخات 102-78 نقطة، فيما فاز الشباب على منتخب الشباب الذي يشارك في البطولة لأول مرة بنتيجة 80-78، وتعد مباريات منتخب الشباب بمنزلة لقاءات ودية، حيث لا تحتسب نتائجه فائزا كان أو خاسرا، وكذلك بالنسبة للفريق الذي يلتقيه في دوري الدرجة الأولى. وتبدو حظوظ اليرموك الأقرب للفوز في المباراة الأولى، عطفا على المستويات المتميزة التي قدمها في بطولة الأندية العربية الـ 33 التي أقيمت في الإسكندرية بمصر، فيما يصعب التكهن بهوية الفائز في «ديربي» الفروانية بين النصر والتضامن.