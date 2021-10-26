أحرز المنتخب الكويتي للسباحة امس الأول ذهبيتين وفضية وبرونزية في انطلاقة منافسات البطولة العربية الأولى للسباحة للمراحل العمرية للمسافات القصيرة (25 مترا).

وأوضح المدير الفني للاتحاد الكويتي للسباحة أيمن العنيزي أن الذهبية احرزها السباح وليد عبدالرزاق في مسابقة (100 متر) فراشة في مرحلة العمومي، وأحرزت السباحة لارا دشتي الميدالية الذهبية الثانية في سباق 100 م صدر، لتضيف الميدالية الرابعة لمنتخبنا الوطني.

فيما كانت الفضية من نصيب السباح فيصل التناك في مسابقة (200 متر متنوع) للفئة (14 و15 عاما) بينما كانت البرونزية من نصيب السباح مشاري السمحان في مسابقة (100 متر) فراشة لفئة (16 - 18 عاما).

وأشاد العنيزي بالمستوى الفني العالي الذي اظهره سباحو الكويت في هذه المنافسة الصعبة التي شارك فيها نخبة من أبطال العرب في اللعبة، مبينا أن لاعبي الكويت نجحوا في اقتناص 3 ميداليات متنوعة في اليوم الأول للبطولة برغم الظروف الدراسية للطلاب وعدم توافر أي استعداد أو معسكرات تدريبية خارجية لهم.

وأوضح ان الكويت تشارك بـ 13 سباحا بواقع 5 لاعبين في فئة (14 و15 عاما) و6 لاعبين في فئة (18 عاما) ولاعب واحد في فئة العمومي والسباحة الناشئة الكويتية الوحيدة لارا دشتي.



ويشارك في البطولة التي تختتم فعالياتها غدا الأربعاء 174 سباحا يمثلون 17 دولة عربية هي الأردن والبحرين والجزائر والسعودية والسودان والعراق والمغرب واليمن وتونس وجيبوتي وسورية وعمان وفلسطين وقطر ولبنان وموريتانيا والكويت، إضافة إلى الإمارات (المستضيف).