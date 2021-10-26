حقق نادي اليرموك مسابقة الدوري العام للسن العام بالفوز على خيطان 2-1، فيما احتل نادي الكويت المركز الثالث، وذلك في ختام منافسات البطولة التي أقيمت على ملاعب نادي الكويت، بحضور أمين السر العام للاتحاد الكويتي للتنس فالح العتيبي والمدير الفني عباس البصيري ومدير التنس بنادي خيطان الرياضي أحمد القلاف.



وفي تفاصيل اللقاء النهائي، فاز لاعب اليرموك عيسى قبازرد على لاعب خيطان علي إبراهيم بنتيجة 6-2،6-2 في مباراة الفردي الأولى، كما فاز لاعب اليرموك علي الشطي على لاعب خيطان فؤاد بهبهاني بنتيجة 0-6،6-1،7-6، فيما فاز ثنائي خيطان المكون من حامد السليطين ومحمد عبدال في مباراة الزوجي على ثنائي اليرموك طلال عبدالعزيز عنتر وناصر العبيدلي بنتيجة 7-5،6-4، وقد أدار اللقاء الحكام عبدالله عدنان العربيد وهيثم حسين البحراني ومحمد سالم الشطي ومجموعة من حكام الاتحاد الكويتي للتنس كمراقبي خطوط.



وبهذه المناسبة، هنأ أمين سر عام الاتحاد الكويتي للتنس فالح العتيبي الأندية التي حققت المراكز الأولي في المسابقة، متمنيا التوفيق لباقي الأندية في قادم البطولات ومسابقات الموسم، مشيدا بالمستويات المرتفعة التي أظهرها العديد من اللاعبين في المسابقة، كما شكر الهيئة العامة للرياضة على كل ما تقدمه من الدعم الكبير والدائم لكل أنشطة الاتحاد.