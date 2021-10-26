توجه وفد منتخب الكويت لكرة السرعة مساء الاحد إلى العاصمة التونسية للمشاركة في بطولة العالم الـ 32 للعبة والتي انطلقت امس الاثنين وتستمر حتى 1 نوفمبر المقبل.



وقال رئيس وفد الأزرق ياسر ابوالحسن ان المنتخب استعد جيدا للبطولة من خلال التدريبات، متمنيا أن يترجم ذلك على ارض الواقع من خلال حصد الميداليات على مستوى الكبار والناشئين.



وأضاف ابو الحسن ان المنتخب سيشارك في جميع المنافسات بالبطولة وأبرزها (السولو) و(السنغل) و(الدبل) للرجال والسيدات. ويضم وفد المنتخب كلا من مشرف المنتخب د.محسن دشتي والمدير الفني ناجح سالم واللاعبين جعفر الموسوي وميثم دشتي وفهدالغلوم وسارة القلاف وطيبة غلوم وأنوار الحواج وشيخة العنزي ونور العنزي وهبة القحطاني وزينه العنزي فيما يمثل فئة الشباب الشقيقان حسن ومحمد ميرزا واللاعبة مريم محسن.