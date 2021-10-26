الدوحة - فريد عبدالباقي



تلقى منتخبنا الوطني للكريكيت أول خسارة في التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى بطولة العالم المقررة في أستراليا 2022، أمام شقيقه السعودي (146 - 149)، خلال اللقاء الذي جمع المنتخبين أمس بالدوحة.

وكان منتخبنا بدأ مشواره في التصفيات بالفوز على البحرين (129-124)، في أولى مبارياته، فيما فاز الأحمر البحريني على المنتخب القطري (المستضيف) (134-133)، وفاز الأخضر السعودي على المالديف (101-99)، كما فاز العنابي القطري على المنتخب المالديفي (154-‏56).

حصلت جميع الفرق على راحة اليوم، على أن تستأنف المنافسات الغد بلقاءي البحرين والمالديف، وقطر مع السعودية.

وسيشهد اليوم قبل الأخير للبطولة أيضا إقامة مباراتين تجمع الكويت مع المالديف، والسعودية مع البحرين، وتختتم منافسات البطولة الجمعة المقبل بإقامة مباراة الكويت وقطر.