عبدالعزيز جاسم



اطمأن الجهاز الإداري لمنتخبنا الوطني الاولمبي على سلامة جميع اللاعبين بعد أن أظهرت نتيجة مسحات pcr الخاصة بفيروس كورونا سلامة جميع أعضاء الوفد الموجود حاليا في مدينة طشقند بأوزبكستان للمشاركة ضمن المجموعة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما، حيث تشترط اللجنة المنظمة عمل مسحات قبل كل مباراة وذلك للاطمئنان على سلامة جميع الوفود.



وانضم أمس الثلاثي المهاجم يوسف الرشيدي وعبدالعزيز ناجي وحمد القلاف إلى تدريبات الأزرق الأولمبي وانتظموا في التدريبات الجماعية بعد أن تعذر حضورهم في اليومين الماضيين بسبب ظروف خاصة.



وينتظر الجهاز الفني بقيادة المدرب الإسباني كارلوس غونزاليس تقرير الجهاز الطبي بشأن مشاركة اللاعبين بندر السلامة وخالد صباح من عدمها في مواجهة بنغلاديش بعد غد في افتتاح مباريات منتخبنا بالمجموعة الرابعة.



إلى ذلك، يقام في الـ 10 من صباح اليوم المؤتمر الصحافي الخاص لمدربي المجموعة، وذلك للحديث عن آخر الاستعدادات قبل انطلاق المباريات بشكل رسمي في توقيت واحد بعد غد، حيث سيخوض الأزرق الأولمبي جميع مبارياته بالمجموعة في الواحدة ظهرا بتوقيت الكويت.