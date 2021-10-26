افتتح نادي الألعاب الشتوية الكويتي منافسات بطولة الدوري الكويتي الوطني لهوكي الجليد للسيدات للموسم (2021-2022) بمشاركة 4 فرق محلية، إذ يستمر الدوري لـ 15 جولة ويقام على صالة النادي بمنطقة بيان.

وفي أولى مباريات البطولة، حقق فريق «بلو ويفز» الفوز بنتيجة 11-3 على نظيره «وايلد كاتس»، علما أن الدوري يشهد أيضا مشاركة فريقي «دايموتد» و«قلاديتر».

وبهذه المناسبة، قال نائب رئيس النادي خالد المطيري ان البطولة تكتسب أهمية كبيرة هذا الموسم كونها ستكون أهم محطة لاختيار لاعبات المنتخب الكويتي المدعو للمشاركة بعدة بطولات خارجية.