يحيى حميدان



قال رئيس جهاز الكرة بنادي خيطان محمد الملا: إن عدم وضوح الرؤية حول المسابقات المحلية وضعنا في مأزق كوننا لا نعرف ماذا نفعل في ظل تأخر اتحاد الكرة في إصدار رزنامته لفترة طويلة، لاسيما في ظل تأجيل دوري الدرجة الأولى حتى 22 نوفمبر المقبل.



وأضاف الملا في حديث خاص مع «الأنباء»، أنه تم الاتفاق على مواجهة القادسية وديا يوم الجمعة المقبل، إلا أن إصدار اتحاد الكرة جدول الجولتين الرابعة والخامسة من كأس الاتحاد «التنشيطية» أجبرنا على إلغائها.



وأشار الملا إلى أن جميع الأجهزة الفنية في فرقنا المحلية بحاجة لرزنامة واضحة تستمر عدة أشهر حتى يتمكن الجميع من التحضير بالشكل المثالي.



وبين الملا أن لاعبي «الأحمر والأسود» حصلوا على راحة لمدة يومين عقب الانتهاء من مواجهة السالمية منتصف الأسبوع الماضي في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة المجموعة الثالثة لكأس الاتحاد «التنشيطية»، مشيرا الى أن التدريبات تقام حاليا بتواجد كل اللاعبين باستثناء غياب المدافع الفرنسي إسحاق كونيه لحاجته إلى مزيد من التأهيل عقب إصابته، وكذلك طلال الأنصاري لحاجته إلى الراحة بعد مرضه الأسبوع الماضي.



هذا، وستقام الجولة الرابعة من كأس الاتحاد «التنشيطية» يومي الجمعة والسبت، على أن تكون مباريات الجولة الخامسة يومي 5 و6 الشهر المقبل.