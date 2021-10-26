فرض لاعب منتخبنا الوطني للاسكواش حسين الزعتري نفسه كطرف أول في المباراة النهائية لفئة تحت 19 سنة في البطولة الخليجية الاستثنائية التي تستضيفها الكويت وتقام على ملاعب مركز الشيخ سالم الصباح الدولي بمنطقة جنوب السرة.



وتمكن الزعتري من فرض سيطرته على المباراة التي جمعته مع زميله خالد الفارسي وفاز 3-0، فيما حقق اللاعب القطري سالم المالكي مفاجأة بالتأهل الى النهائي بعد مباراة نارية ومثيرة أمام الكويتي عبدالرحمن الهاشم وتغلب عليه 3- 2. وقد التقى مساء امس في وقت متأخر الزعتري والمالكي لتحديد بطل الخليج، فيما لعب الفارسي مع الهاشم لتحديد صاحب الميدالية البرونزية.



وفي فئة تحت 15 سنة سيكون النهائي سعوديا خالصا بعد فوز ياسر العباس على زميله سالم المولد 3- 1، ومحمد النصفان على القطري خالد الحمادي 3- 1 وبذلك سيلعب على اللقب العباس مع النصفان فيما سيلعب على المركز الثالث المولد مع الحمادي.



إلى ذلك تنطلق اليوم مباريات الفرق للفئتين تحت 15 و19 سنة، حيث ستلعب الفرق بنظام الدوري من مرحلة واحده، ويعتبر ازرق 19 سنة المرشح الأبرز للبطولة فيما تميل الكفة باتجاه المنتخب السعودي لإحراز لقب تحت 15 سنة.



من جانبه، أعرب رئيس الوفد القطري يوسف المالكي عن سعادته بعودة البطولات الخليجية بجميع مراحلها بعد توقف 3 سنوات، متمنيا التوفيق للجميع، مشيدا بالتنظيم المميز للبطولة، مؤكدا أن ذلك ليس غريبا على أبناء الكويت.