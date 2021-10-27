ناصر العنزي



يخوض منتخبنا الوطني الاولمبي أولى مبارياته ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس آسيا تحت 23 سنة أمام بنغلاديش في الواحدة ظهرا وذلك ضمن المجموعة الرابعة التي تضم أيضا السعودية وأوزبكستان المضيفة. ويتطلع الأزرق لتحقيق الفوز في أول مباراة له للمنافسة على التأهل، وقد اختار مدرب منتخبنا كارلوس غونزاليس قائمة ضمت كلا من خالد العجاجي وعبدالرحمن الفضلي وحمد القلاف ومهدي دشتي ومبارك الفنيني وعبدالعزيز ناجي وخالد صباح ويوسف عايض وعبدالرحمن كميل ويوسف الحقان وراشد الدوسري وعيد الرشيدي وعلي عبدالرسول وبندر السلامة وحسين اشكناني وفهد زياد وعبدالله الجزاف وناصر فالح وعثمان الشمري وطلال القيسي وجاسم عتيج وسلمان البوص وفواز مبيليش.



وخاض الأزرق قبل فترة بطولة كأس غرب آسيا ولم يوفق فيها، لذلك ستكون هذه التصفيات فرصة لمعالجة الأخطاء الدفاعية والهجومية، وتضم قائمة الأزرق الاولمبي عناصر ذات مستوى جيد ومن العناصر الأساسية مع فرقها ومثل بعضهم المنتخب الأول مثل الفنيني والقلاف وعيد الرشيدي وبندر السلامة، لذلك يجب على منتخبنا مسح الصورة الباهتة التي ظهر بها في غرب آسيا والمنافسة على التأهل لكأس آسيا رغم صعوبة المهمة بوجود أوزبكستان والسعودية ويتطلب منهم التركيز في مباراة اليوم وعدم التهاون وتحقيق نتيجة طيبة تعينهم في المباراتين المقبلتين.



ولوحظ على أفراد الاولمبي خلال بطولة غرب آسيا الميل إلى اللعب الفردي وهو بالطبع لا يخدم الفريق، صحيح ان الحلول الفردية تأتي بنتيجة إيجابية في بعض الأحيان ولكن كثرتها لن تكون في صالح الفريق، وعلى المدرب غونزاليس منح الفرصة الأساسية للاعب الجاهز فنيا ولياقيا بغض النظر عن الأسماء والاستفادة من التغييرات المتاحة حسب ظروف المباراة.



غونزاليس: نريد الفوز لإسعاد جماهيرنا



قال مدرب المنتخب الأولمبي لكرة القدم الإسباني كارلوس غونزاليس إن مباراة اليوم أمام منتخب بنغلاديش تعتبر مهمة، لذلك نسعى للفوز بها وتقديم مستوى يليق باسم المنتخب، ونتمنى إسعاد الجماهير الكويتية.



من جهته، أكد مهاجم الأزرق الأولمبي عيد الرشيدي جهوزية لاعبي المنتخب لملاقاة منتخب بنغلاديش المتطور فنيا، وأن الأزرق يحترم جميع المنتخبات لكننا بلاشك نسعى للفوز وتحقيق الثلاث نقاط.