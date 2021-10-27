هادي العنزي

استعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الساحل خدمات لاعبيه أحمد غازي وعبدالمحسن العجمي، والبرازيلي جيوفاني، إذ باشروا التدريبات اليومية تحت قيادة المدرب الوطني محمد دهيليس بعد تعافيهم من الإصابة.



ومــن المقــرر أن يلعــب «أبناء أبو حليفــة» مباراة ودية مع التضامن غدا الخميس، قبل العودة مجددا للمشاركة في بطولة كأس الاتحاد بمباراة تجمعه مع برقان 5 نوفمبر.



وذكر دهيليس لـ «الأنباء» أن الفريق عانى من فترة التوقف بعد انطلاق الموسم، ما أجبره على خفض الأحمال التدريبية والجرعات الفنية على اللاعبين، نظرا لتوقف النشاط الكروي، مضيفا: «نأمل أن تكون العودة سريعة ودون توقف للنشاط الكروي، لما له من فوائد إيجابية كبيرة على اللاعبين والأندية على حد سواء، وبما يسهم في رفع الأداء الفني العام لجميع المشاركين».



وأشار دهيليس إلى أنه اكتشف عددا من المواهب الشابة خلال المعسكر التركي والفترة الماضية، مضيفا: «أصبح لدينا عدد جيد من العناصر الشابة والتي يتوقع أن يكون لها حضور جيد في المستقبل، كما أن انضمام معاذ الاصيمع من الجهراء يعد إضافة مهمة للفريق».