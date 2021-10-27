يعقوب العوضي



تعاقدت إدارة الفريق الأول لكرة اليد بنادي كاظمة مع المدرب الوطني خالد طالب على سبيل الإعارة من اتحاد كرة اليد حيث يشغل مركز قائد الجهاز الفني لمنتخب الشباب، وذلك خلفا للمدرب المصري مروان رجب الذي اعتذر عن عدم الاستمرار في قيادة دفة البرتقالي. وأكد طالب أنه يسعى الى تحقيق النتائج الإيجابية، مشيرا إلى ضرورة التركيز على المباريات المقبلة والجوانب البدنية والفنية والتكتيكية في التدريبات اليومية. وأثنى على مجلس إدارة الاتحاد ونادي كاظمة لتعاونهما في سبيل تطوير اللعبة والوصول بها الى افضل المستويات.



من جانب آخر، أنهت إدارة النادي العربي عقد المحترف الصربي يفهين بوينينكو بالتراضي لعدم ظهوره بالمستوى المأمول، وتسعى إدارة العربي إلى الدخول في معسكر تدريبي خارجي في فترة التوقف المقبلة تمهيدا لما تبقى من مباريات البطولة. كما جددت الإدارة ثقتها في المدرب الصربي نيناد عقب الاجتماع به أول من أمس.



وفي إطار متصل، تعرض لاعب الكويت والمنتخب الوطني محمد عامر لإصابة بقطع في أربطة الركبة الخلفية اثناء مواجهة فريقه مع العربي والتي فاز فيها الابيض 40 - 22 ضمن الجولة الخامسة من الدوري الممتاز الأسبوع الماضي، وكشفت الفحوصات الطبية عن احتمال غيابه عن الملاعب لفترة لا تتجاوز الـ 30 يوما.