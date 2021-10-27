يحيى حميدان



اتفقت إدارة نادي الكويت مع المدرب التونسي نبيل معلول على تولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم رسميا ليخلف مواطنه المقال فتحي الجبال عقب خسارة الفريق أمام المحرق البحريني في نهائي منطقة غرب لكأس الاتحاد الآسيوي 0-2.



وسبق لمعلول (59 سنة) تدريب منتخبنا الوطني في كأس آسيا 2015، كذلك من أبرز محطاته التدريبية أيضا قيادة منتخبا تونس وسورية، وسيكون معلول أمام مهمة لملمة جراح «الأبيض» وإعادته للطريق الصحيح بعد خروج الفريق الكويتاوي من كأس الاتحاد الآسيوي.



وقد باشرت إدارة نادي الكويت إجراءات استخراج سمة الدخول للبلاد «الفيزا» للمدرب معلول حتى يتسنى له قيادة التدريبات في أقرب وقت ممكن قبل انطلاق منافسات الدوري الممتاز في 19 الشهر المقبل.



وكان المدرب المقال الجبال قد قاد «الأبيض» أول من امس أمام اليرموك والتي انتهت بالفوز 3-1 في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة لبطولة كأس الاتحاد «التنشيطية» وهي آخر مهمة له مع الفريق الكويتاوي.



وسجل ثلاثية الكويت كل من الغيني سيدوبا سوماه في مباراته الأولى مع الفريق، مشاري غنام، والمغربي مهدي برحمة، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط، فيما بقي «اليرامكة» برصيد خال من النقاط.