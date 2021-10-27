أعلن اتحاد ألعاب القوى استضافته لاجتماعات الجمعية العمومية لاتحاد غرب آسيا للعبة المقرر إقامته بالبلاد السبت المقبل بمشاركة 12 اتحادا وطنيا من المنطقة لمناقشة بنود جدول الأعمال أهمها إجراء انتخابات مجلس إدارة الاتحاد للأربع سنوات المقبلة.

وذكر رئيس الاتحاد سيار العنزي أن الاجتماع الذي سيحضره رؤساء اتحادات كل من السعودية وقطر والإمارات والبحرين وعمان وسورية والعراق والأردن وفلسطين ولبنان واليمن إضافة إلى الكويت سيتطرق لموضوع نقل مقر الاتحاد من البحرين إلى الكويت، وسيبحث تنظيم بطولات سنوية للمنتخبات الوطنية للرجال والسيدات، وسبل تطوير الرياضة النسائية.

وأشار إلى أن الاتحاد الكويتي سيقدم عدة مقترحات بالاجتماع لتفعيل دور الاتحاد القاري أهمها تشكيل 3 لجان جديدة هي الفنية والنسائية والإعلامية، لتحسين بيئة العمل في الاتحاد.