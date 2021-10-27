غادر امس وفد النادي الكويتي للغوص والإنقاذ برئاسة رئيس مجلس إدارة النادي م. طلال السرحان الى شرم الشيخ لحضور كونغرس الاتحاد الدولي للغوص، اذ يضم الوفد أمين سر النادي محمد الصرعاوي، وعضو مجلس الإدارة محمد الخرافي، ومدير لجنة التصوير تحت الماء مهدي بن حيدر، وعضو لجنة سباحة الزعانف علي الغنام.

وقال الصرعاوي إن كونغرس الاتحاد الدولي للغوص سيشهد انتخابات مجلس إدارة الاتحاد للفترة المقبلة وكذلك انتخابات اللجان العاملة والتي سنقوم من خلالها بترشيح 3 أعضاء للانضمام الى اللجان وهم: محمد الخرافي (مرشح اللجنة العلمية)، ومهدي بن حيدر (مرشح اللجنة الفنية التصوير)، علي الغنام (مرشح اللجنة الفنية لسباحة الزعانف).