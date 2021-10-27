يعقوب العوضي



فاز الكويت على برقان 3-0 في المباراة التي جمعتهما أول من أمس في افتتاح منافسات بطولة كأس اتحاد الطائرة والتي تقام بنظام الدوري من دور واحد، كما فاز الشباب على الجهراء والقادسية على التضامن بنفس النتيجة، والساحل على الصليبخات 3 - 1، والعربي على اليرموك بنفس النتيجة.



وفي إطار متصل، انطلقت تدريبات المنتخب الوطني للشباب على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم أمس الاول، تمهيدا للمشاركة في منافسات دوري الدرجة الأولى «فئة العمومي» الذي ينطلق 12 نوفمبر المقبل.



وكان الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الوطني جاسم الطراروة ومساعده التونسي محمد الميموني وطلال جاسم قد اختار قائمة تضم 15 لاعبا.



من جانبه، أكد عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التدريب والمنتخبات بدر الكوس أن التدريبات ستكون كل سبت، على ان يعود اللاعبون الى أنديتهم للمشاركة في مباريات المراحل السنية.



وكشف الكوس النقاب عن إنشاء أول مركز دولي لتطوير الكرة الطائرة للصغار «معتمد من الاتحاد الدولي للعبة» في الكويت قريبا، وذلك عقب الاجتماع الذي عقد مع رئيس الاتحاد الدولي للعبة البرازيلي آري غراسا والمدير التنفيذي للاتحاد في دبي مؤخرا على هامش اجتماع الاتحاد الدولي مع رؤساء اتحاد غرب آسيا، وحضره من الكويت رئيس الاتحاد د.عبدالهادي الشبيب وعضو مجلس إدارة الاتحاد بدر الكوس.