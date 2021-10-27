توج لاعب منتخبنا الوطني للاسكواش حسين الزعتري بطلا للخليج لفئة تحت 19 سنه للبطولة الخليجية التي تستضيفها الكويت وتختتم السبت المقبل على مركز الشيخ سالم الصباح في منطقة جنوب السرة، وذلك بعد فوزه على القطري سالم المالكي في المباراة النهائية 3-0 وبذلك اكتفى المالكي بالوصافة وجاء في المركز الثالث الكويتيان خالد الفارسي وعبدالرحمن الهاشم. وفي فئة تحت 15 سنه سيطر لاعبو السعودية على المراكز الاولى وتوج محمد النصفان باللقب بتغلبه على مواطنه ياسر العباس 3-1. واحتل المركز الثالث سالم المولد (السعودية)، وبذلك تكون الكويت قد حصلت على ذهبية وبرونزيتين، والسعودية ذهبية وفضية وبرونزية، فيما حصلت قطر على فضية وبرونزية. وكانت قد انطلقت امس مسابقات الفرق وتمكن منتخبنا الوطني تحت 19 سنة من الفوز بسهولة على المنتخب السعودي 3-0، وفازت قطر على عمان بنفس النتيجة.



وفي فئة تحت 15 سنه خسرت الكويت بصعوبة امام السعودية 1/2 وكانت مباراة الكويتي عبدالله الصراف امام السعودي محمد النصفان مثيرة، وحقق الصراف المفاجأة بالتغلب علي بطل الخليج بثلاثة اشواط دون مقابل، فيما خسر عبدالرحمن الصانع وعبدالرحمن الكندري امام السعوديين ياسر العباس وسالم المولد.



وستختتم مساء اليوم بطولتا الفرق على ان تنطلق غدا الخميس مسابقتا العمومي وتحت 17 سنة. من جانبه، أكد بطل الخليج حسين الزعتري ان ظهوره بمستوى مميز وعدم خسارته أي شوط ناتج عن اهتمام اتحاد الاسكواش بالفرق وإرساله الى معسكر خارجي في القاهرة مع الفريق الاول، مشيرا الى ان الهدف المقبل هو الحصول على ذهبية الفرق.