شارك رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد في الاجتماع الدوري الـ 54 للمجلس التنفيذي للمنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني والاحتفال بمرور 90 عاما على إنشاء المنظمة في جنيف.



وأشاد الفريق المكراد بجهود وتعاون الدول الأعضاء التي تسعى إلى تقديم أفضل الخطط في سبيل حماية الأرواح والممتلكات والبيئة وتقديم الدعم فيما بين الدول في وقت الأزمات والكوارث بأنواعها.



وعلى هامش الاجتماع التقى الفريق المكراد بالسفير جمال الغنيم مندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف وشكره على تسهيل المهمة والإجراءات لهم أثناء الاجتماع.



رافق الفريق المكراد ضابط الاتصال الدولي للكويت لدى المنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني الرائد محمد قاسم.