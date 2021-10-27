أصدر وزير الشؤون الاجتماعية د.مشعان العتيبي قرارا وزاريا يقضي باعتبار مجلس إدارة جمعية الخيل العربية المنتخب في 5 نوفمبر 2017 منحلا بقوة القانون لعدم اكتمال النصاب القانوني للمجلس باستقالة أكثر من نصف أعضائه.



هذا، وتم تعيين مجلس إدارة مؤقت لإدارة الجمعية لمدة 6 أشهر لتسيير أمورها برئاسة عبدالله الحمدان، وعضوية سعود المانع، سعد جوهر، عبدالله الفويضل وخالد العتيبي، ويدعو خلال هذه الفترة لانتخابات مجلس إدارة جديد. ويلزم القرار مجلس الإدارة المنحل ولجنة التصفية بتسليم المجلس المؤقت جميع المقار والأموال والمستندات والسجلات والأختام ودفاتر الشيكات الخاصة بالجمعية خلال 5 أيام من صدور القرار.