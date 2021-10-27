6 سبائك في مهرجان حصري لشركة علي عبد الوهاب خلال أيام

محمد راتب



أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية سلوى التعاونية أحمد عبدالله الجافور في تصريح لـ «الأنباء» افتتاح السوق المركزي بحلة جديدة وبتوسعة بلغت 950م2 في منطقة ذات كثافة سكانية استنزفت طاقات الجمعية ومرفقاتها، مشيرا إلى أن جمعية سلوى بدأت مرحلة جديدة من الخدمات وتعزيز المركز المالي الذي شهد عدم توزيع أرباح لعامين متتاليين في 2019 و2020 بسبب أعمال التوسعة والتجديد.



وذكر خلال افتتاح السوق بحضور أعضاء مجلس الإدارة أن الواقع الذي تعيشه منطقة سلوى من ازدحام سكاني بالتوازي مع سوق مركزي بمساحة 2300م2 فقط وعدم تواجد فروع إلا في المناطق الزوجية، استدعى التحرك الجاد لإنهاء الأزمة والضغط المستمر على الجمعية والمطالبة بالتوسعة أو بناء سوق آخر حالت دونه مخططات المنطقة التي لا تسمح ببناء سوق جديد، ما جعل التوسعة أمرا حتميا لا مفر منه، وقد كانت المطالبات منذ 2005 وحصلنا على موافقة الجهات المعنية في 2019، ولكن وبسبب جائحة كورونا تأخر التنفيذ، موضحا أن السوق المركزي اليوم بات بمساحة 3100م2 وهو لايزال صغيرا مقارنة بما حولنا من أسواق كبيرة.



وردا على سؤال حول المشاريع المستقبلية، قال الجافور إننا نسعى لتوسعة بعض الفروع ولوازم العائلة والتموين، وقد تقدمنا بطلب للوزارة لتطوير الفرع في ق12 التي تعتبر من أكبر القطع في سلوى وإعادة بنائه، ونأمل الحصول على الموافقة وبذلك يكون هذا العمل ثاني مشاريعنا التي تحظى بالأولوية، كما نطالب بالسماح بمنح تصاريح عمل لسداد النقص الكبير في العمالة لدينا ما يؤثر في الخدمات المقدمة، مشيرا إلى أن جمعية سلوى تشهد منافسة قوية من الأسواق الموازية التي تحظى بمساحات هائلة ولديها وفرة في العمالة، ولكنها مستمرة في تقديم العروض والخدمات الجيدة.



وفيما يتعلق بجديد المهرجانات التسويقية، ذكر أنه تم إطلاق أول مهرجان في أكتوبر بتخفيضات مميزة، وهناك مهرجان حصري خلال أيام مع شركة علي عبدالوهاب على 6 سبائك ذهب بقيمة 2000 دينار لكل سبيكة، متوقعا ارتفاعا في نسبة المبيعات التي شهدت انخفاضا خلال الـ 4 الأشهر الماضية بسبب استكمال أعمال التجديد.



وفي الختام، تقدم الجافور بالشكر لأعضاء مجلس الإدارة نائب الرئيس فهد الهدية، وأمين السر د.عبدالرحمن الصواغ، وأمين الصندوق أحمد الملعبي، ورئيس اللجنة الإدارية والمالية سعد الجويسري، ورئيس لجنة المشتريات م.يوسف العازمي، ورئيس لجنة الخدمات عبدالله الختلان، ورئيس لجنة الإنشاءات وتوسعة السوق عبدالله المجرب، ورئيس لجنة المشاريع الصغيرة علي العلي.