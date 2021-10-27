توزيع 12% أرباحاً في ميزانية 2020 بعد انعقاد الجمعية العمومية 2 نوفمبر المقبل

توسعة سوق ق1 بعد افتتاح الجديد في ق5.. ومخاطبة «الشؤون» لتأثيث وتجهيز سوق ق 7

محمد راتب



أنهى المدير المعين لجمعية جابر الأحمد التعاونية ياسر جمعة الحاي الجدل الحاصل بخصوص السوق المركزي ق5 بأن الافتتاح بات قاب قوسين أو أدنى أوائل ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أن أهمية السوق تكمن في مساحته البالغة 4200م2 تقريبا، واحتوائه على العديد من الأنشطة الاستثمارية بالإضافة إلى فرع تموين وفرع لوازم عائلة، وتخديمه لأعداد كبيرة من المساهمين القاطنين في المنطقة، الذين عانوا سنوات من الانتظار والبحث عن حلول للخروج من الخلافات الواقعة بخصوصه.

وأرجع خلال مؤتمر صحافي التأخر الحاصل في الافتتاح إلى النزاع المتعلق بهذا السوق بين الجمعية والمكتب الهندسي والمكتب الاستشاري منذ فترة طويلة، موضحا أنه منذ توليه منصب المدير المعين وبناء على طلبات المساهمين بافتتاح السوق الجديد أخذ على عاتقه حل جميع المشكلات المتعلقة بالسوق وتذليل كل المعوقات لافتتاحه.

وبين أنه تم التنسيق بين جميع الجهات المعنية متمثلة في وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية والوكيل المساعد لشؤون التعاون ومدير إدارة الرقابة والتفتيش، وجرى التنسيق والاجتماع مع المكتب الهندسي والمكتب الاستشاري، وكانت النتيجة الاتفاق على جميع البنود الخاصة بالافتتاح.

وأضاف الحاي ان العمل على الانتهاء من أعمال السوق المركزي ق 5 يأتي بعد افتتاح السوق المركزي الجديد ق 6 وفقا لأحدث التصاميم، وجار العمل على طرح الأنشطة الاستثمارية على شركات ذات ماركات عالمية مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الأساسية لاجتذاب المتسوقين من مختلف المناطق، وتلبية رغبات المساهمين وأهالي المنطقة وطموحاتهم عن طريق تنظيم التسوق وتوفير أجود أنواع السلع والبضائع ذات الجودة العالية والأسعار التنافسية والخدمات المميزة.



وبسؤاله حول الخطة الإنشائية للفترة المقبلة، ذكر أنه جار مخاطبة وزارة الشؤون الاجتماعية لتأثيث وتجهيز السوق المركزي ق 7 والعمل على طرح الفروع المستثمرة الملحقة به، إلى جانب إصدار كراسات الشروط الخاصة لطرح المناقصة، موضحا أننا تسلمنا السوق ق7 من دون أي تراخيص مع عمله خلال الأزمة.

وكشف عن أنه سيتم بعد افتتاح السوق ق5 العمل على تجديد السوق ق1 ومنح مساحات أوسع في التسوق وتوزيع البضائع ومنع تكدسها إلى جانب صيانة الثلاجات وبعض المرافق الخدمية فيه ليكون قادرا على تلبية الاحتياجات المتزايدة لسكان المنطقة.وردا على سؤال حول استقبال طلبات التوظيف في الجمعية، قال الحاي إنه تمت مخاطبة الشؤون للنظر في إمكانية توظيف المتقاعدين من أبناء المنطقة والمساهمين وبانتظار الرد، مشيرا إلى أنه تم خلال الفترة الماضية توفير الاحتياجات الخاصة بأبنائنا الطلبة في المدارس من فنيين في الكهرباء والصحية وإجراء بعض عمليات الصيانة.



وفي ختام المؤتمر، زف الحاي البشرى للمساهمين بأنه تمت الموافقة على توزيع النسبة الجديدة من الأرباح 12% بدلا من 10% وهي أعلى نسبة على مشتريات المساهمين توزع للمرة الأولى في تاريخ الجمعية، إلى جانب بعض الجمعيات التي قامت بذلك، مؤكدا أن الأرباح سيتم توزيعها عبر التحويل البنكي والإيداع في حسابات المساهمين بعد انعقاد الجمعية العمومية مباشرة في 2 نوفمبر المقبل.



وشكر الحاي وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية د. مشعان العتيبي والوكيل عبدالعزيز الشعيب ووكيل التعاون سالم الرشيدي على تذليل العقبات، كما شكر شركة أجفان على موقفها المشرف إلى جانب الجمعية خلال فترة الحظر.



بدوره، قال مدير عام السوق مساعد العنزي إنه تم خلال الفترة السابقة إنجاز العديد من الأعمال كافتتاح سوق ق6 وتجهيز فرعي بقالة والعمل على تراخيص لفروع غاز ق5 و6 و7، حيث تقوم شركة النفط حاليا بتنزيل الغاز بشكل رسمي بعد الحصول على الموافقات اللازمة، مشيرا إلى أنه سيجري طرح سوق ق7 لتقوم إحدى الشركات بتنفيذه.