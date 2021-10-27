وقع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب أمس مذكرة تفاهم وتعاون ثقافي وفني مع جمعية السدو الحرفية وذلك بحضور الأمين العام للمجلس كامل العبدالجليل ورئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخة بيبي دعيج جابر العلي الصباح والأمين العام المساعد لقطاع الثقافة بالمجلس د.عيسى الأنصاري، ومدير إدارة العلاقات الثقافية الخارجية محمد بن رضا.



وقال د.عيسى الأنصاري: «إن توقيع مذكرة التفاهم والتعاون يأتي لتوطيد الشراكة بين المجلس والجمعيات الأهلية المعنية بالثقافة والفنون والتراث والتنسيق المشترك بينهما لدعم الانتاج الابداعي الكويتي التراثي وتوثيقه».



وزاد: «إن جمعية السدو الحرفية تعد من الجمعيات العريقة والرائدة في مجالها، وتهدف إلى الحفاظ على تراث المنسوجات المتنوع في الكويت وتوثيقه والتعريف به».



وأضاف: «إن هذه المذكرة تنص على التعاون في العديد من المجالات منها تنسيق حملة إعلامية مشتركة لتسويق الفعاليات، وتبادل الخبرات البحثية والعلمية والمطبوعات، وإقامة الندوات والورش التدريبية».



وتابع الأنصاري: «وقد عبرت رئيس مجلس إدارة جمعية السدو الحرفية الشيخة بيبي الصباح أن هذه المذكرة تتوج عملا مشتركا دام لأكثر من 30 عاما، وان مشروع بيت السدو مشروع ثقافي وتراثي يهدف الى صون ورعاية هذه الحرفة التقليدية في الكويت».