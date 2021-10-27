أبل والردعان والطاحوس والخنة والبليهيس نواباً للرئيس والسويفان أميناً للسر والعنزي للصندوق والعازمي أميناً مساعداً للسر



زكت الجمعية العمومية العادية لجمعية المحامين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للعامين 2021-2023 برئاسة المحامي شريان الشريان بحضور مندوبي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وذلك وسط حالة من الالتزام بالإجراءات وبالاشتراطات الصحية المتبعة.



وعقد مجلس الإدارة اجتماعا فور انتهاء الجمعية العمومية، صباح الثلاثاء الماضي، لإعادة توزيع المناصب، وتمت تزكية كل من المحامي شريان الشريان رئيسا، المحامي عدنان أبل نائبا للرئيس، المحامي حمود الردعان نائبا للرئيس لشؤون القبول، المحامي عبدالرحمن الطاحوس نائبا للرئيس لشؤون العلاقات الدولية، المحامي مشعل الخنة نائبا للرئيس لشؤون الشركات المهنية، والمحامي مشاري البليهيس نائبا للرئيس لشؤون المهنة، والمحامي خالد السويفان أمينا للسر، المحامي عبدالرزاق العنزي أمينا للصندوق، والمحامي عبدالله العازمي أمينا مساعدا للسر. كما اعتمدت الجمعية العمومية تقارير مجلس الإدارة المالية والإدارية للعام وتم اعتماد الحساب الختامي للجمعية لعام 2020.