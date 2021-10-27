«تفعيل التحول الرقمي» أبرز الأولويات والعمل جارٍ على إضافة المزيد من الخدمات الأخرى به

بالتزامن مع الذكرى السنوية الرابعة والأربعين من البدء بتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية في الكويت، أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الهوية المؤسسية الجديدة، والتي تعد امتدادا للتطوير الذي تم في السنوات القليلة الماضية وألحقها بركب المؤسسات المتطورة إداريا تبعا لأحدث أساليب العمل وأكثر المعايير صرامة، وجاء في باكورة تحديث الهوية المؤسسية الذي دشنته التأمينات شعار المؤسسة الجديد وموقع إلكتروني مجدد يلبي احتياجات المستفيدين، لا سيما مع النمو الواضح في أعداد المعاملات الإلكترونية التي تجاوزت 550 ألف معاملة منذ بداية العام الحالي حتى سبتمبر الماضي.



وأعلن المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مشعل العثمان اطلاق الهوية الجديدة للمؤسسة لتعكس المرحلة الجديدة من التطوير الاستراتيجي الذي يقوده العاملون في جميع قطاعات التأمينات وإداراتها منذ أعوام.



وقال ان التأمينات بدأت أواخر عام 2015 بالتطوير تدريجيا، وفي عام 2017 شرعنا في تطوير قطاع الاستثمار، حيث تمت إعادة هيكلته بالكامل وتوسعة حجم الفريق الاستثماري وتعزيزه بخبرات استثمارية كويتية، كما تمت إعادة بناء محفظة المؤسسة الاستثمارية ووضع إجراءات عمل مؤسسية وفق أفضل الممارسات العالمية، وتم ذلك كله في ضوء ما تمليه قواعد الحوكمة والالتزام التي امتد تطبيقنا لها إلى إعادة تشكيل لجنة التدقيق والمخاطر، ولجنة استثمار أموال المؤسسة وتحديد اختصاصاتهما في ضوء نظام الحوكمة، واستكملت جهود التطوير في عام 2019 إذ قمنا بإعادة بناء الهيكل التنظيمي للمؤسسة وبدأنا في تطوير الخطة الاستراتيجية التي نعمل على أساسها.



وأضاف العثمان «إن النجاح في تطوير قطاع الاستثمار أكسب المؤسسة إصرارا على أن تشهد جميع القطاعات الأخرى نجاحا مماثلا ما لم يكن أكبر، وأصبح ذلك أساس العمل في السنوات التالية حيث شملت الخطة الاستراتيجية 26 مبادرة تنفيذية تطول جميع قطاعات المؤسسة وإداراتها.



وقال ان من أبرز الأولويات «تفعيل التحول الرقمي» الخاص برفع كفاءة عمليات المؤسسة الداخلية والخدمية، ​​والتي هي أحد أعمدة خطة التأمينات الاستراتيجية، وكان أحد الإنجازات المرحلية لخطة التحول الرقمي هو التطوير السريع في الخدمات الإلكترونية التي تقدمها التأمينات من خلال موقعها الإلكتروني وتطبيق «التأمينات ذخر» لاسيما أثناء الجائحة وتحدياتها والذي توج بمساهمة التأمينات في التطبيق الحكومي الموحد «سهل» والعمل جار على إضافة المزيد من الخدمات الأخرى به».



وأضاف أن بيئة العمل بالمؤسسة التي احتضنت الإنجازات المرحلية قد شهدت أوجه تطوير مختلفة كإعادة بناء الهيكل التنظيمي بصورة تواكب التطوير المستهدف في القطاعات والنمو المتزايد في أعداد المستفيدين، وإرساء قواعد الحوكمة والالتزام بحيث تكون جزءا من ثقافة العمل في المؤسسة. وأكد العثمان في ختام التصريح أن الاستدامة في تقديم خدمات تأمينية واجتماعية رائدة لضمان معيشة كريمة هو الغرض الاستراتيجي من التأمينات، والذي وضعت جميع الخطط والأهداف الاستراتيجية لخدمته، وإن مسيرة التطوير مستمرة بما يعزز استدامة الدور التأميني الرائد للتأمينات ويضمن العيش الكريم للمواطن.من جانبه، أوضح رئيس قطاع الإدارة العامة خالد يوسف الهاجري «أن تحديث الهوية المؤسسية إحدى المبادرات التي تخللت مراحل التطوير الاستراتيجي وقد تضمن موقعا إلكترونيا جديدا أسهل استخداما، وحرصنا في هذا التحديث الذي جاء تحت عنوان (رؤية متجددة آمنة) على تبني هوية تعبر عن الشفافية والوضوح، ولذلك جاء الشعار الجديد مميزا لحروف كلمة «التأمينات» بخصائص حديثة تواكب التطوير الذي تشهده التأمينات، وترمز في الوقت نفسه إلى أفق مدينة الكويت، بما فيه صرح التأمينات وما يمثله من متانة نظام الرعاية الاجتماعية في الكويت وديمومته، وبلون أزرق يميز محليتنا».



أبرز إنجازات التأمينات حتى 2021:



٭ رفع الإقبال على الخدمات الإلكترونية بنسبة 500 % في 2020 وهو ما يخدم المبادرات الاستراتيجية في توجيه العملاء نحو استعمال الخدمات الرقمية.



٭ إعادة هيكلة مركز الاتصال بالكامل من الناحية الإدارية والتقنية، ورفع طاقته التشغيلية.



٭ تخصيص فرع غرناطة لتقديم خدمات مد الحماية التأمينية وفرع ضاحية مبارك العبدالله لخدمة المراجعين من فئة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة مع الاستمرار في استقبالهم بجميع الفروع



٭ نجاح برنامج ربط أنظمة المؤسسة مع أنظمة 57 جهة أخرى لتمكين إنجاز التعاملات الإلكترونية بسرعة وموثوقية.



٭ إنجاز أكثر من 550 ألف معاملة إلكترونية منذ بداية عام 2021 وحتى سبتمبر من العام نفسه.



٭ إعادة بناء الهيكل التنظيمي للمؤسسة بصورة تواكب النمو المتزايد في أعداد المستفيدين من نظام التأمينات الاجتماعية بعد إتمام أول دراسة شاملة للهيكل التنظيمي منذ عام 1982.



٭ إنشاء إدارة الحوكمة والالتزام وهي إدارة رقابية تتبع المدير العام مباشرة في الهيكل التنظيمي.



٭ إعادة تشكيل لجنة التدقيق والمخاطر ولجنة استثمار أموال المؤسسة في مجلس الإدارة وتحديد اختصاصاتهما في ضوء نظام الحوكمة



٭ إعادة هيكلة قطاع الاستثمار على ضوء قواعد الحوكمة.



٭ تحقيق معدل عائد عام على الاستثمار للسنة المالية الماضية (2020/2021) يساوي 16.5% وهو معدل غير مسبوق في تاريخ التأمينات.



٭ نمو قيمة أصول المحفظة الاستثمارية 20.9% وهو أفضل أداء في تاريخ التأمينات.



٭ صدور أول دليل لتنظيم قواعد اختيار ممثلي المؤسسة في الجهات المستثمر بها.



٭ صدور أول دليل لتنظيم قواعد عمليات بيع ملكيات المؤسسة المباشرة وغير المباشرة في الشركات غير المدرجة في السوق المحلية.



٭ صدور أول دليل متكامل لتنظيم قواعد الاستثمار وبرامجها العامة منذ عام 1998.



٭ إعادة تدريب الموظفين على تنفيذ جميع عمليات المؤسسة رقميا بهدف تعزيز ورفع كفاءة العمليات.



٭ إعداد خطة لتنمية المواهب.



٭ تطوير البرامج التدريبية لاستقطاب المواهب الوطنية وتمكينها مهنيا.