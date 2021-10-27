جاسم كمال أميناً للسر ودهيران أبا الخيل لأمانة الصندوق وفاطمة حسين العيسى رئيساً فخرياً للجمعية

اعتمدت الجمعية العمومية العادية لجمعية الصحافيين بالإجماع اعتماد التقريرين الإداري والمالي لمجلس الإدارة عن عام 2020 واعتماد الميزانية التقديرية لعام 2021 ومكتب البزيع وشركاهم لتدقيق الحسابات لعام 2021 في الاجتماع الذي عقد مساء أمس الأول الاثنين في مقر الجمعية المؤقت بمنطقة الشويخ الصناعية شارع الصحافة.



وقد حضر عن الجمعية كل من أمين السر عدنان خليفة الراشد، وأمين الصندوق جاسم محمد كمال، وممثلو وزارة الشؤون الاجتماعية: مدير إدارة الجمعيات الأهلية خالد سعد بن شفلوت ومراقب إدارة الجمعيات الأهلية ظافر محمد العجمي، والباحث القانوني محمد العتيبي، وكل من نوف المويزري ومنيرة العجمي وعلياء المطيري، ومندوب مكتب البزيع لتدقيق الحسابات أحمد شعلان.



واعتمد مجلس إدارة جمعية الصحافيين في اجتماعه الأول الذي عقد مساء يوم الاثنين 25/10/2021 أسماء أعضاء مجلس إدارة الجمعية الجديد، حيث افتتح الاجتماع الزميل عدنان خليفة الراشد أكبر الأعضاء سنا بكلمة ترحيبية هنأ فيها أعضاء مجلس الإدارة الجدد بحصولهم على تزكية وثقة الجمعية العمومية وتمنى من الأعضاء أن يعملوا لما فيه الخير للصحافة والصحافيين، ثم طلب الزميل الراشد بداية تزكية واختيار الزميلة القديرة فاطمة حسين العيسى رئيسا فخريا للجمعية لمسيرتها المهنية المشهودة، بعد ذلك فتح باب الانتخابات للمناصب التنفيذية وهي الرئاسة وأمانة السر وأمانة الصندوق وقد تم اختيار الزميل عدنان الراشد بالتزكية رئيسا لمجلس الإدارة، والزميل جاسم كمال بالتزكية لأمانة السر، والزميل دهيران أبا الخيل بالتزكية لأمانة الصندوق، والزميلة رابعة مكي الجمعة مديرا للمقر.



كما تقدم الزميل عدنان الراشد رئيس مجلس إدارة جمعية الصحافيين وأعضاء مجلس إدارة الجمعية بالشكر لأعضاء الجمعية العمومية على ثقتهم بمجلس الإدارة واعتمادهم التقرير الإداري والمالي ولوزارة الشؤون الاجتماعية على حسن تعاونهم ولأعضاء مجلس إدارة الجمعية والجهاز الإداري على جهودهم خلال الفترة الماضية.



تشكيل مجلس إدارة جمعية الصحافيين الجديد:



1- عدنان خليفة الراشد - رئيس مجلس الإدارة.



2- جاسم محمد كمال - أمين السر.



3- دهيران مرمح أبا الخيل - أمين الصندوق.



4- رابعة حسين مكي الجمعة - عضو مجلس الإدارة - مدير الجمعية.



5- فاطمة حسين العيسى - عضو مجلس الإدارة - الرئيس الفخري.



6- عويد عايد العنزي - عضو مجلس الإدارة.



7- عبدالرحمن يوسف العليان - عضو مجلس الإدارة.