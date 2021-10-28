واصل منتخبنا الوطني للاسكواش تحت 19 سنة تألقه في البطولة الخليجية الاستثنائية وتمكن لاعبو الأزرق من تحقيق العلامة الكاملة بالفوز على منتخبات السعودية وقطر والبحرين ليتوج منتخب الكويت بطلا للخليج، فيما احتل المنتخب القطري المركز الثاني وجاء المنتخب السعودي في المركز الثالث. ومثل منتخبنا الوطني اللاعبون حسين الزعتري وعبدالرحمن الهاشم وسعد سويد وعبدالرحمن المغربي.



وفي فئة تحت 15 سنة نجح ناشئو الازرق في الفوز على المنتخب القطري 3/ 0 لتحصل الكويت على الميدالية الفضية وجاء العنابي ثالثا فيما حصد المنتخب السعودي الذهبية دون خسارة. ومثل ناشئو الكويت عبدالله الصراف وعبدالرحمن الصانع وعبدالرحمن الكندري ومهدي اسامة.



وبنهاية المرحلتين أضاف الازرق الى رصيده ذهبية وفضية ليصبح الاجمالي ذهبيتين وفضية وبرونزيتين، فيما بات رصيد السعودية ذهبيتين وفضية وبرونزية وقطر فضيتين وبرونزيتين.



وكانت مسابقات الفردي لفئة العمومي قد انطلقت امس وتأهل الى دور الثمانية أربعة لاعبين من منتخبنا الوطني هم عبدالله المزين وعمار التميمي وفلاح فايز وعلي الرامزي.



وقد أقيمت امس في وقت متأخر منافسات دور الثمانية وتقابل المزين مع الرامزي، ويلعب عمار التميمي مع البحريني يوسف جمال، ويلعب فلاح فايز مع القطري عبدالرحمن المالكي، والعماني جمال البرواني مع القطري سيد ازلان.