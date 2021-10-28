عبدالعزيز جاسم

تمكن منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم من تحقيق الفوز على بنغلاديش بهدف دون رد سجله يوسف الرشيدي (19) ضمن منافسات المجموعة الرابعة في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما، وبهذا الفوز تصدر منتخبنا المجموعة برصيد 3 نقاط مستغلا تعادل السعودية وأوزبكستان 2-2 والتي تعتبر نتيجتها غير مؤثرة لأن نتائج أوزبكستان سيتم شطبها بنهاية التصفيات كونه البلد المستضيف ومشاركته بمنزلة مباراة ودية لذلك ستكون كلمة الحسم السبت المقبل في مواجهة الازرق مع السعودية.



في الشوط الأول، كانت السيطرة واضحة لمنتخبنا منذ الدقيقة الأولى وسط تراجع المنافس الذي أراد الاعتماد على الهجمات المرتدة لكنه فشل في ذلك بسبب تماسك خط وسط الأزرق. ودخل الأزرق الشوط الأول بتشكيلة مكونة من خالد العجاجي في حراسة المرمى، وجاسم عتيق وعبدالعزيز ناجي ويوسف الحقان وراشد الدوسري وحمد القلاف وعثمان الشمري وناصر فالح ومبارك الفنيني وعيد الرشيدي ويوسف الرشيدي.



ووصل منتخبنا لمرمى المنافس في اكثر من كرة لكنه لم يتمكن من التسجيل حتى ركلة الجزاء التي احتسبت للأزرق وأراد عيد الرشيدي تسديدها على طريقة «بانيكنا» فضاعت بسهولة بين أحضان حارس المرمى، إلا أن المهاجم يوسف الرشيدي تمكن من انقاذ الموقف سريعا بتسجيله هدف المباراة الوحيد بعدها بدقيقة حيث انطلق خلف مدافعي المنافس ليواجه الحارس ويضع الكرة بالشباك بلمسة جميلة (19). وحاول منتخبنا تسجيل الهدف الثاني لتأمين النتيجة، إلا أن جميع محاولاته كانت تفتقد اللمسة الأخيرة.‬



شوط متوازن



وفي الشوط الثاني حاول لاعبو بنغلاديش الضغط على منتخبنا لتسجيل التعادل، إلا أن يقظة الحارس العجاجي والمدافعين حالت دون تسجيلهم لهدف التعادل، وبعدها عادت السيطرة للأزرق وتحكم في رتم المباراة لكنه لم يتمكن من إضافة الهدف الثاني.



وأجرى المدرب كارلوس غونزاليس تبديلا في الدقيقة 70 بإدخال مهدي دشتي بدلا من عثمان الشمري، ثم 3 تبديلات دفعة واحدة بإخراج عيد ويوسف والفنيني وإدخال طلال القيسي وسلمان البوص وفواز المبيليش.



وقد حصل مهاجم الأزرق يوسف الرشيدي على جائزة أفضل لاعب في المباراة بعد تقديمه مستوى مميزا طوال شوطي المباراة وتسجيله هدف المباراة الوحيد.