الدوحة- فريد عبدالباقي



يستأنف منتخبنا الوطني للكريكيت منافساته ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم أستراليا 2022، وذلك عند مواجهة منتخب المالديف في الـ 9:00 صباح اليوم على ملاعب المدينة الآسيوية بالعاصمة القطرية الدوحة، وستكون مباراة اليوم حاسمة لمنتخبنا الساعي لبلوغ نهائيات كأس العالم.



وكان الأزرق خسر لقاء الجولة الثانية أمام منتخب السعودية (146-149)، فيما فاز في الجولة الأولى على منتخب البحرين (129-124). وتبدو حظوظ الأزرق كبيرة في تخطي عقبة المنتخب المالديفي المتواضع والذي خسر جميع مبارياته حتى الآن.



ومن المقرر أن يختتم ازرق الكريكيت مبارياته في التصفيات بمواجهة منتخب قطر في الـ 1:00 ظهر غد.