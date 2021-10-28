أحرز السباح وليد عبدالرزاق الميدالية الفضية في مسابقة (50 مترا) حرة بزمن 22.45 ثانية ضمن منافسات البطولة العربية للسباحة للمسافات القصيرة (25 مترا) التي تقام في مسبح مدينة محمد بن زايد الأولمبي في ابوظبي. وبهذا الانجاز يضيف السباح عبدالرزاق ميداليته الثالثة للكويت في البطولة عقب حصوله على ميداليتين ذهبيتين، الأولى في سباق 100 متر فراشة والأخرى في سباق 50 مترا فراشة لفئة العمومي. وأعرب عبدالرزاق في تصريح عن سعادته ومساهمته بزيادة غلة المنتخب الوطني في البطولة التي يشارك فيها نخبة من ابطال العرب في اللعبة. واكد ان الميداليات التي حققها تحفزه لتكرارها وزيادتها في البطولات المقبلة.



وفي ختام منافسات اليوم الثالث للبطولة ارتفعت حصيلة الكويت الى 10 ميداليات، هي ثلاث ذهبيات وفضيتان وخمس برونزيات.