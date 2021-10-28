يعقوب العوضي



تقام اليوم 5 مباريات ضمن منافسات كأس اتحاد الكرة الطائرة، حيث يلعب العربي مع الجهراء في الـ 5.30 على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله بمقر اتحاد اللعبة في ضاحية صباح السالم، وعلى نفس الصالة في الـ 7.30 يلعب كاظمة مع الكويت، فيما يلعب القادسية مع اليرموك على صالة اليرموك في الـ 6.00، والتضامن مع الشباب على صالة الساحل في الـ 6.00، وعلى صالة الكويت في نفس التوقيت يلتقي برقان مع الصليبخات.



وتتجه الأنظار إلى مباراة الكويت مع كاظمة المرشحين للقب البطولة لما يملكانه من عناصر مميزة قادرة على تحقيق النتائج الايجابية وترجمة خطط وتكتيكات الأجهزة الفنية على أرضية الملعب.



ويضم الفريقان عناصر مميزة ففي الكويت عبدالله جاسم، وعبدالله بوفتين وعبدالرحمن العتيبي والمحترف الكوبي سبيدا. فيما لدى كاظمة كل من عبدالرحمن المطوع، ومشعل العمر والمحترف الدومينيكاني سانتوس.