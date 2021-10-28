يعقوب العوضي



تشهد صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم اليوم مباراتين ضمن الجولة السادسة من الدوري الممتاز لكرة اليد، حيث يلتقي العربي (4 نقاط) مع كاظمة (5 نقاط) في الـ 5.30، وفي المواجهة الأخرى يواجه الفحيحيل (3 نقاط) القادسية (4 نقاط) في الـ 7.30.



ويدخل العربي مباراة اليوم بعد خسارة كبيرة من الكويت 22-40 في الجولة الماضية والتي على اثرها استغنى الجهاز الفني عن المحترف يفهين بونينكو ويبحث الآن عن محترف آخر لتدعيم صفوف الفريق، ويأمل المدرب الصربي نيناد في تعويض النقاط التي فقدها الأخضر في الجولات السابقة والتي أبعدته عن المراكز الثلاثة الأولى.



وفي المقابل تعرض كاظمة أيضا لانتكاسة في الجولة السابقة أطاحت بقائد الجهاز الفني للبرتقالي المصري مروان رجب اذ تقدم باستقالته بعد الخسارة من القادسية 28-27 وسيقود الجهاز الفني المدرب الوطني المعار من اتحاد اللعبة خالد طالب والذي باشر مهامه مع الفريق أمس الأول.



وضمن منافسات دوري الدرجة الأولى يلعب التضامن (4 نقاط) مع الشباب (نقطتين) في الـ 5.30 بينما يتواجه النصر (6 نقاط) مع خيطان (4 نقاط) في الـ 7.30 وتقام المباراتان على صالة مركز الشهيد فهد الأحمد بمقر اتحاد اليد في الدعية.



الى ذلك خاض منتخبنا الوطني للناشئين أول تدريباته على صالة الشهيد فهد الأحمد مساء أول من أمس تمهيدا للمشاركة في التصفيات الآسيوية والبطولات العربية، وقاد التدريب المدرب الوطني محمد مبارك والمدرب الوطني مساعد الرندي.



كما باشر منتخب الشباب تدريباته أيضا على صالة الشهيد مساء أول من أمس تحضيرا للمنافسات المقبلة والتي تتمثل في بطولة آسيا والبطولة العربية، وقاد التدريب المدرب بوشكو الصربي الى جانب مدرب الحراس أبوبكر زرماني. وشهدت التدريبات حضور جميع اللاعبين الذين سيعودون إلى فرقهم غدا للانخراط في مباريات الدوري.