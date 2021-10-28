تقدم أمين عام الاتحادين الكويتي والعربي للرماية عبيد العصيمي نيابة عن رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الرماية وجميع منتسبي الرماية الكويتية بالشكر إلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد على دعمه وتشجيعه المتواصل لرياضة الرماية الكويتية.



وقال العصيمي ان رعاية سمو ولي العهد بطولة سنوية كبرى تحمل اسم سموه يعد مصدر فخر واعتزاز لجميع منتسبي نادي واتحاد الرماية الكويتي.



وأضاف أن الاستعدادات تجرى على قدم وساق بميادين نادي الرماية (فرع محافظة الجهراء) استعدادا لانطلاق التدريبات الرسمية والتصفيات التمهيدية بعد غد السبت في رماية المسدس والبندقية ضغط الهواء 10 ورماية القوس والسهم الاولمبي.



وأكد العصيمي أنه تم تجهيز نادي الرماية (فرع الجهراء) بالمعدات والأدوات لاستقبال هذا الحدث الكبير وافتتاح الموسم المحلي الجديد للرماية الكويتية، حيث سيتم اجراء التدريبات الرسمية ومن ثم التصفيات التمهيدية في مسابقات الناشئين بمشاركة المشتركين من أبناء محافظة الجهراء، مشيرا إلى أن ميادين نادي الرماية بمنطقة الجهراء تم افتتاحها لممارسة التدريبات بعد تجهيزها وتوفير الاحتياجات المطلوبة، خصوصا بعد فترة التوقف جراء جائحة كورونا.