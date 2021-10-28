هادي العنزي



يلتقي الفريق الأول لكرة السلة بنادي الشباب نظيره الساحل في 5.30 مساء اليوم ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى لكرة السلة، وذلك على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات، كما تقام في الـ 7.30 مساء مباراة ثانية تجمع منتخب الشباب مع الصليبخات، على ذات الصالة.



وقد شهد دوري الدرجة الأولى تطورا ملحوظا من حيث المستوى الفني، بعد مشاركة ايجابية من المحترفين الأجانب الذين سمح الاتحاد بمشاركتهم الموسم الحالي بعد غياب طويل عن الملاعب الكويتية لعدة سنوات، ويسعى الشباب إلى تسجيل فوز ثان تواليا بعد تخطيه منتخب الشباب في مباراته الأولى، فيما يحاول الساحل تحقيق نتيجة إيجابية لتعديل مساره في البطولة بعد خسارته من اليرموك (68-80).



وفي المباراة الأخرى، يأمل الصليبخات تحقيق نتيجة ايجابية بعد خسارته في أولى مبارياته من العربي في بداية الدوري، وقد عزز صفوفه بتعاقده مع محترفين أميركيين هما ستيف بلير، وترون والتون ويتوقع مشاركتهما مع الفريق مساء اليوم، فيما يأمل منتخب الشباب (تحت 19 سنة) تسجيل فوزه الأول بعد خسارته أمام الشباب (80-78).