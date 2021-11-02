أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام ادارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة العاصمة بجولات ميدانية شملت عدة مناطق شمال غرب الصليبخات، ومسنة الوطية وشاطئ الوطية وانتهت بمجمع الصالحية، ذلك في إطار الحملة الإعلامية التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة للارتقاء بمستوى النظافة بجميع المحافظات.



وفي هذا السياق، أكد مدير إدارة النظافة العامة واشغالات الطرق بمحافظة العاصمة مشعل العازمي أن الهدف من الجولات الميدانية المكثفة رصد المخالفين واتخاذ جميع الاجراءات القانونية بحقهم، لافتا إلى أن الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق يولي اهتماما بالغا برفع مستوى النظافة بجميع مناطق المحافظة بشكل عام من خلال تنظيف الشوارع الرئيسية والداخلية ورفع كافة المخلفات وكل ما يشوه المنظر العام بالمناطق.



وأشار العازمي إلى أن الجولة الميدانية التي تم تنفيذها مساء أمس الأول وأشرفت عليها مراقب النظافة العامة سارة الحمد بمنطقة شمال غرب الصليبخات بمشاركة 49 عامل نظافة واستخدام عدد من الآليات تمثلت في 4 نسافات، 3 مكابس، 4 لوري وجرافة كبيرة، قد أسفرت عن رفع ونقل حمولة 184م3 من المخلفات. وأوضح أن الفريق الرقابي تابع جولته بمسنة الوطية وشاطئ الوطية وانتهت بمجمع الصالحية وقد أسفرت عن تحرير 8 مخالفات لقانون 9/87 في الصالحية إلى جانب وضع ملصق على قارب مهمل في شاطئ الوطية، فضلا عن تحرير مخالفة بائع متجول في شاطئ الوطية ومصادرة جلسة أرضية تأجير. ولفت الى ان مشرفي المراكز يقومون وبصفة دورية بمتابعة أعمال النظافة بجميع مناطق المحافظة من خلال رفع كل ما يعمل على إعاقة الطريق ويشوه المنظر العام، مؤكدا عدم تهاون الفريق الرقابي في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للائحة النظافة العامة وإشغالات الطرق.