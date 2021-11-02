أوصت لجنة الفروانية خلال اجتماعها امس برئاسة محمد الرقيب بإحالة طلب تحويل قطعة 4 بمنطقة جليب الشيوخ المطلة على الدائري السادس مقابل استاد جابر الى «استثماري» أسوة بالقسائم المطلة على «السادس» بالمنطقة الى الجهاز التنفيذي لإعداد دراسة ورفع تقرير إلى المجلس.

وأحالت اللجنة طلب تخصيص مواقع محطات تحويل ثانوية بالقطعة 10 بمنطقة خيطان إلى الجهاز التنفيذي لتوضيح المخطط، ووافقت على طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص موقعي محطتي تحويل ثانوية بالقطعة 12 بمنطقة العارضية مخازن وطلب وزارة الشؤون تغيير نشاط البنك الواقع بضاحية العمرية قطعة 3 الى لوازم عائلة، وطلب «الكهرباء» تخصيص موقع محطة تحويل ثانوية في منطقة الفروانية، وأبقت على جدول أعمالها طلب وزارة المالية تغيير نشاط الموقع العائد للشركة الكويتية المتحدة للدواجن الكائن بمنطقة الضجيج لدعوة كل من ممثلي وزارة المالية والهيئة العامة للزراعة.