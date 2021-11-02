بداح العنزي



أوصت لجنة الجهراء خلال اجتماعها أمس بالموافقة على الاقتراح المقدم من الأعضاء حمدي العازمي، وفهيد المويزري، ومحمد الرقيب، بشأن تخصيص أرض جنوب القيروان بمساحة 3.169كم2 وتسليمه للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، واشترط القرار موافقة قسم الطرق بإدارة التنظيم في البلدية على الطرق الداخلية والمحيطة بالموقع والالتزام بشروطهم قبل التنفيذ مع أخذ موافقة الهيئة العامة للبيئة مع عمل دراسة للمردود البيئي قبل التنفيذ وإعادة توزيع الأشجار الموجودة في الموقع ونقل الفائض عن الحاجة منها إلى مواقع تحريج أخرى أو القيام بالتعويض البيئي المناسب مع إلغاء جميع القرارات السابقة المتعارضة بشأن هذا الموضوع.



ووافقت اللجنة على طلب وزارة الأشغال على الاتفاقية الاستشارية للإشراف على أعمال العقد لإنشاء وتشغيل وصيانة شبكة خزانات المياه المعالجة المرحلة D1 بمنطقة النهضة قطعة 4 وطلب وزارة الأشغال العامة تخصيص موقع بديل للخزان المغذي له بمنطقة النهضة قطعة 4، كما تمت الموافقة على طلب وزارة الشؤون تخصيص فرع كهرباء وبنشر مقابل بنزين النسيم بالجهراء، وعلى طلب الرئاسة العامة للحرس الوطني تخصيص أرض لصالح الحرس الوطني بمنطقة السالمي.



وأحالت اللجنة طلب الشركة العربية للخدمات الطبية إعادة تخصيص القسيمة الكائنة بمحافظة الجهراء بمساحة 6000 متر مربع للشركة العربية للخدمات الطبية، بغرض إنشاء وتأسيس مستشفى أهلي بسعة 100 سرير إلى اللجنة القانونية والمالية، كما تمت إحالة كتاب البلدية بشأن تعديل المسمى الوصفي لمنطقة شرق تيماء الى اللجنة القانونية والمالية لدراسة مدى تعارضه مع قانون البلدية الخاص بتغيير الأسماء. وحفظت اللجنة اقتراح العضو أحمد هديان بشأن تحويل الإشارات المرورية بالجهراء إلى دوارات، كما وافقت على اقتراح هديان بشأن زيادة عدد مداخل ومخارج قطعة 3 بمنطقة النسيم، وأحالت طلب توسعة كشك محطة



البنزين بمنطقة العبدلي إلى اللجنة الفنية وكتاب ممثل صغار المستثمرين المستأجرين بمنطقة جنوب أمغرة والسكراب بشأن نقلها من أمغرة لمنطقة النعايم إلى اللجنة القانونية.